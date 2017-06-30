Пакьяо: буду готов к тому, что Хорн попытается нокаутировать меня

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо сказал, что будет готов к тому, что Джефф Хорн попытается нокаутировать его. Ранее молодой боксёр заявил о намерении подловить Пакьяо тем же ударом, что и Хуан Мануэль Маркес в их четвёртом бою.



«Я готов к этому. Я дрался и тренировался с жёсткими боксёрами. Я считаю Хорна жёстким соперником. И я никогда не недооценивал своих оппонентов. Он молод и не знает поражений. Я люблю драться. Это будет настоящая война. Я ожидаю лобового столкновения. Мне нравится драться с агрессивными бойцами. Я планирую победить, а нокаут был бы бонусом», — цитирует Пакьяо BoxingScene.



Поединок Пакьяо — Хорн состоится 2 марта в Брисбене (Австралия).