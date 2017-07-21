Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

M-1 Challenge 81: Евлоев перевесил Витрука, дус Сантус тяжелее Харитонова

21 июля 2017, пятница. 23:54. Бокс/ММА

22 июля в Ингушетии в горном селении Таргим состоится турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 81. В его рамках состоится поединок за титул чемпиона организации в легчайшем весе между Мовсаром Евлоевым и Павлом Витруком. Соглавным боем вечера будет встреча тяжеловесов Сергея Харитонова и Джеронимо «Мондрагон» дус Сантуса. В преддверии турнира бойцы прошли церемонию взвешивания.

По её итогам претендент на титул Мовсар Евлоев перевесил своего оппонента, показав на весах 61,2 кг, в то время как под Витруком весы показали 61,1 кг.

Сергей Харитонов значительно уступает в весе своему сопернику. Россиянин на церемонии взвешивания показал 118 кг, а бразилец дус Сантус потянул на 126 кг.

M-1 Challenge 81. Результаты взвешивания

Бой за титул чемпиона в легчайшем весе:

Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия), 61,2 кг — Павел Витрук (Москва), 61,1 кг

93 кг +. Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос (Бразилия), 126 кг — Сергей Харитонов (Россия), 118 кг
До 85 кг. Джо Риггс (США), 82,9 кг — Дмитрий Самойлов (Александр Невский ОЭМК), 84,7 кг
До 77,1 кг. Спенсер Джебб (Канада), 76,8 кг — Ингисхан Оздоев (Республика Ингушетия), 76,9 кг
93кг +. Клебер Раймундо Сильва (Бразилия), 99,2 кг — Костя Глухов (Латвия), 112,4 кг
До 77,1 кг. Шарль-Анри Чунги (Франция), 77,1 кг — Хамзат Сакалов (Республика Ингушетия), 78,5 кг
До 56,7 кг. Арман Ашимов (Казахстан), 56,7 кг — Гаджимурад Алиев (Fighting Eagle), 56,7 кг

До 84 кг. Альберто Варгас (Испания), 82,8 кг — Ахмадхан Оздоев (Республика Ингушетия), 84 кг
До 93 кг. Нурбек Исмаилов (Кыргызстан), 92,4 кг — Гига Кухалашвили (Стрела Promotion), 92,8 кг
До 77,1 кг. Игорь Оноприенко (Branibor Team, Украина), 76,4 кг — Мовсар Боков (Республика Ингушетия), 76,4 кг
До 70,3 кг. Филипп Нарижный (Old Guard), 69,9 кг — Алик Албогачиев (Республика Ингушетия), 69,9 кг
До 77,1 кг. Амиран Гоголадзе (Грузия), 76,9 кг — Ибрагим Сагов (Республика Ингушетия), 77 кг.

Харитонов — Мондрагон, Уайдман — Гастелум. Главные бои выходных
Битва в горах Ингушетии, очередной турнир UFC и День бокса на Красной площади — в анонсе главных поединков уик-энда.
Источник: Mixfight.ru Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сергей Харитонов M-1 Challenge
Новости. Бокс/ММА
22 июля 2017, суббота
00:35 Малиньяджи после спарринга с Макгрегором: хорошая мощь, он не подделка
21 июля 2017, пятница
23:54 M-1 Challenge 81: Евлоев перевесил Витрука, дус Сантус тяжелее Харитонова
22:09 Беллью: даже если я нокаутирую Уорда, это не сравнится с завоеванием титула
21:35 Взвешивание UFC on Fox 25: Уайдман тяжелее Гастелума
20:39 Брук: задумывался об уходе из бокса
19:46 Маргарито проведёт бой с Карсоном Джонсом
18:58 Пакьяо выразил поддержку сенатору США Маккейну, у которого диагностировали рак
18:50 Берчельт: я способен победить Ломаченко
17:40 Абель Санчес готов возобновить сотрудничество с Ковалёвым
15:38 Паркер: я знаю, что могу победить кого угодно
15:05 Хорн: Хан — блестящий боксёр, но один пропущенный удар, и он — в нокауте
14:22 Алоян оказался тяжелее Солано перед боем за титул WBC Silver
13:35 Нельсон: исход боя Мейвезер — Макгрегор вовсе не предрешён
13:16 Алоян доволен подготовкой к бою с Солано
11:57 Возвращение на ринг Хуана Мануэля Маркеса вновь откладывается
11:08 Шлеменко: получение в соперники Мусаси не стало для меня сюрпризом
10:44 Уайт: если Макгрегор перейдёт на приёмы ММА в бою с Мейвезером, его засудят
10:05 Нурмагомедов подтвердил, что ему предлагали сразиться с Макгрегором в декабре
09:33 Фёдор Емельяненко начал переговоры с Bellator о следующем поединке
00:54 Поединок Деметриус Джонсон — Рэй Борг — главное событие UFC 215
00:40 Менеджер Ортиса: Уайлдер не боится боя с Луисом, а Джошуа — девчонка
20 июля 2017, четверг
23:35 Гарсия не исключает возможности встречи с победителем боя Кроуфорд — Индонго
22:32 Скоглунд и Смит проведут бой 16 сентября и оспорят титул WBC
21:44 WBA отстранила Бриггса на шесть месяцев
21:15 Экс-чемпион мира Мартин нацелен на реванш с Джошуа
21:04 UFC: Леснар не возвращался в программу допинг-тестов
20:47 Нурмагомедов: следующий поединок — осенью с Фергюсоном
19:49 Манува: Кормье просто жирный борец, я его не уважаю
18:53 Альварес: мы с Головкиным уважаем друг друга, так как мы боксёры
17:48 Поветкин занял восьмое место в рейтинге WBO
16:32 Участник WBSS Йилдырым помогает Альваресу готовиться к бою с Головкиным
15:00 А. Нурмагомедов: Хабиб готов драться с Макгрегором где и когда угодно
14:08 Дува: смысла в третьем поединке Ковалёва с Уордом сейчас нет
13:07 Александр Поветкин занимает седьмую строчку в обновлённом рейтинге WBA
12:29 Хорн: я не скрываю, что хочу боя с Мейвезером и объединения титулов
12:11 Де ла Хойя — Мейвезеру: зрители хотят видеть драму, а не беготню по рингу
10:23 Малиньяджи: если Макгрегор победит Мейвезера, то не вернётся в UFC
09:30 Пономарёв сразится осенью с Окампо в элиминаторе IBF
00:56 Леснар вернулся в программу допинг-тестов для бойцов MMA
19 июля 2017, среда
23:51 А. Силва: Ник Диас, давай покажем, как проводить лучшие бои
22:54 Альварес: мой стиль превосходит стиль Головкина
21:35 Кормье и Джонс устроили новую перепалку в социальных сетях
19:43 Мейвезер-младший: не поверю, что Макгрегора нокаутировали, пока не увижу записи
18:45 Монро: Альварес нокаутирует Головкина в девятом — десятом раунде
17:49 Биспинг: Ромеро не может повзрослеть, у него нет чести
Все новости RSS
Партнерский контент
Готов ли Поветкин к бою за титул чемпиона мира?
Архив →
© championat.com, 2000–2017