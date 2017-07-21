M-1 Challenge 81: Евлоев перевесил Витрука, дус Сантус тяжелее Харитонова

22 июля в Ингушетии в горном селении Таргим состоится турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 81. В его рамках состоится поединок за титул чемпиона организации в легчайшем весе между Мовсаром Евлоевым и Павлом Витруком. Соглавным боем вечера будет встреча тяжеловесов Сергея Харитонова и Джеронимо «Мондрагон» дус Сантуса. В преддверии турнира бойцы прошли церемонию взвешивания.

По её итогам претендент на титул Мовсар Евлоев перевесил своего оппонента, показав на весах 61,2 кг, в то время как под Витруком весы показали 61,1 кг.

Сергей Харитонов значительно уступает в весе своему сопернику. Россиянин на церемонии взвешивания показал 118 кг, а бразилец дус Сантус потянул на 126 кг.

M-1 Challenge 81. Результаты взвешивания

Бой за титул чемпиона в легчайшем весе:

Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия), 61,2 кг — Павел Витрук (Москва), 61,1 кг



93 кг +. Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос (Бразилия), 126 кг — Сергей Харитонов (Россия), 118 кг

До 85 кг. Джо Риггс (США), 82,9 кг — Дмитрий Самойлов (Александр Невский ОЭМК), 84,7 кг

До 77,1 кг. Спенсер Джебб (Канада), 76,8 кг — Ингисхан Оздоев (Республика Ингушетия), 76,9 кг

93кг +. Клебер Раймундо Сильва (Бразилия), 99,2 кг — Костя Глухов (Латвия), 112,4 кг

До 77,1 кг. Шарль-Анри Чунги (Франция), 77,1 кг — Хамзат Сакалов (Республика Ингушетия), 78,5 кг

До 56,7 кг. Арман Ашимов (Казахстан), 56,7 кг — Гаджимурад Алиев (Fighting Eagle), 56,7 кг



До 84 кг. Альберто Варгас (Испания), 82,8 кг — Ахмадхан Оздоев (Республика Ингушетия), 84 кг

До 93 кг. Нурбек Исмаилов (Кыргызстан), 92,4 кг — Гига Кухалашвили (Стрела Promotion), 92,8 кг

До 77,1 кг. Игорь Оноприенко (Branibor Team, Украина), 76,4 кг — Мовсар Боков (Республика Ингушетия), 76,4 кг

До 70,3 кг. Филипп Нарижный (Old Guard), 69,9 кг — Алик Албогачиев (Республика Ингушетия), 69,9 кг

До 77,1 кг. Амиран Гоголадзе (Грузия), 76,9 кг — Ибрагим Сагов (Республика Ингушетия), 77 кг.