Кузен де ла Хойи может провести бой в андеркарде схватки Головкин — Альварес

Американский боксёр Диего де ла Хойя (19-0, 9 KO), который приходится кузеном Оскару де ла Хойе, может провести свой следующий поединок против Рэнди Кабальеро (24-0, 14 KO). Встречу этих боксёров планируется организовать в андеркарде боя между Саулем Альваресом и чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBO Геннадием Головкиным, сообщает BoxingScene.



Поединок Головкин — Альварес станет главным событием запланированного на 16 сентября в Лас-Вегасе турнира, организатором которого будет компания Оскара де ла Хойи Golden Boy Promotions.