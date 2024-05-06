Евлоев – о победе над Алленом: всегда считал его одним из тяжелейших в дивизионе

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев прокомментировал свою победу над британцем Арнольдом Алленом, поединок с которым состоялся в январе на турнире UFC 297.

«Когда ты находишься в каком-то дивизионе, то прикидываешь свои шансы добраться до титула и смотришь, с кем было бы удобно драться, а кто может принести проблемы. И Арнольда Аллена я всегда считал одним из самых тяжёлых соперников в дивизионе. Поэтому я с самого начала его и вызывал.

В школе даже когда мы какие-то математические задачи решали, я старался сделать самое тяжёлое, чтобы потом быстро прощёлкать лёгкие задачки. Не знаю… Может, хотел уверенности набраться, чтобы потом уже никаких сомнений не было в себе», — сказал Евлоев в подкасте Асланбека Бадаева.