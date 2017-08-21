Тутараули и Канунников сразятся за звание претендента на титул M-1 Challenge

23 сентября в Казани на турнире M-1 Challenge 83 грузинский боец Раул Тутараули (17-3) и россиянин Владимир Канунников (8-0) сразятся за право стать претендентом № 1 на бой за титул чемпиона M-1 Challenge.



«Владимир Канунников всего несколько дней назад подписал контракт с M-1 Global, однако его невероятное количество чемпионских титулов на соревнованиях по АРБ, безупречный послужной список в профессиональном MMA и титул чемпиона Гра-При PRO FC сразу ввели бойца команды «Стрела Promotion» в обойму бойцов, претендующих на чемпионский бой», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.