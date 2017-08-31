Хорн: во время боя с Пакьяо я думал: «Боже мой, я выигрываю у него»

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Джефф Хорн рассказал, какие эмоции он испытывал в поединке с Мэнни Пакьяо.

«Когда соперник улыбается тебе в лицо, то ты понимаешь, что на самом деле ты причиняешь ему боль. Я знаю, что ему было тяжело, когда я зажал его у канатов. На протяжении первых раундов я думал: „Боже мой, я выигрываю у Пакьяо“. Я возвращался в свой угол, и мне говорили, что я делаю отличную работу.

Что касается нашего потенциального реванша, возможно, он случится в середине ноября, также это может быть и декабрь", — цитирует Хорна BoxingScene.

Первая встреча между Мэнни Пакьяо и Джеффом Хорном состоялась 2 июля, тогда неоднозначную победу решением судей одержал Хорн.