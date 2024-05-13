Опетайя поделился ожиданиями от титульного реванша с Майрисом Бриедисом

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) австралиец Джей Опетайя (24-0, 19 KO) высказался о предстоящем реванше со звездой дивизиона латвийцем Майрисом Бриедисом (28-2, 20 KO).

Напомним, 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) бойцы разыграют вакантный титул IBF.

«Повлияет ли простой Бриедиса? По правде говоря, я даже не думаю об этом. Я не думаю о нём. Я готовлюсь к лучшей версии Бриедиса. И не воспринимаю его легкомысленно. Я ожидаю, что он выйдет с оружием наперевес, и поэтому очень тяжело тренировался. Мы просто сосредоточены на нашей подготовке и нашем выступлении», — приводит слова Опетайи издание BoxingScene.

Напомним, первый бой Опетайи и Бриедиса состоялся в июле 2022 года и завершился победой австралийца раздельным решением.