Дана Уайт подтвердил, что у Джона Джонса не изменится соперник

Генеральный директор UFC Дана Уайт подтвердил, что соперником чемпиона организации в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Джона Джонса по-прежнему остаётся соотечественник Стипе Миочич.

«Да, это Стипе. Думаю, Джон спрашивает о следующих соперниках, чтобы узнать, что думают люди, но он знает, что дерётся со Стипе», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Джону Джонсу 36 лет. Американец не выступал с марта 2023 года, когда, вернувшись после трёх лет отсутствия, завоевал вакантный титул в тяжёлом весе, задушив в первом раунде француза Сириля Гана.

Стипе Миочичу 41 год. Бывший обладатель титула не дрался с марта 2021 года, когда на UFC 260 проиграл нокаутом в реванше с камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Джон Джонс получил травму перед титульным боем: