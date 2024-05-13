Глава RCC: удивлён, что Шлеменко согласился на поединок с Мясниковым

Глава бойцовского промоушена RCC Николай Клименко прокомментировал согласие Александра Шлеменко на поединок с Валерием Мясниковым.

«Я считаю, что Мясников набирает медийность в России. Для меня Валерий — новая звезда, которая возвращается в ММА через кулаки. Он круто заявил о себе в RCC Хард, и этот вызов против Шлеменко — это интересно. Для меня удивление, что Александр согласился на этот поединок. И если он дал согласие, то мы будем делать этот бой!» — сказал Клименко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Напомним, в своём последнем бою на турнире RCC 19 в мае Шлеменко победил единогласным решением казахстанца Куата Хамитова.

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