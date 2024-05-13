«Это не смог сделать Джошуа». Экс-чемпион объяснил, почему Фьюри победит Усика

Бывший чемпион мира Серхио Мора высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO), который состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Фьюри крупнее и дерётся как большой парень. Он чаще борется и грязнит, чем боксирует. Тайсон знает, как использовать свой вес и габариты против соперника.

Думаю, что всё это является ключевыми моментами для такого бойца, как Усик. Если он вдруг начнёт бороться, то он должен понимать, что это именно то, в чём Фьюри хорош. Вот что Джошуа должен был делать в бою с Усиком, но он не смог. Энтони не смог сражаться, как большой парень», — сказал Мора в эфире DAZN.

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Проморолик к бою Фьюри — Усик: