Джонс: клянусь своими детьми, что я никогда не принимал стероиды

Боец UFC Джон Джонс, лишённый звания чемпиона организации за использование запрещённых препаратов, заявил, что никогда не позволял себе такого. Более того, чтобы оправдать себя, американец готов поклясться детьми.

«Правда в том, что я никогда не стал бы принимать стероиды. Клянусь детьми и богом», — написал Джонс на своей официальной странице в «Твиттере».

Допинг-проба Джонса, взятая после титульного боя с Даниэлем Кормье, дала положительный результат на туринабол. После этого Джонс был лишён титула, а поединок признан несостоявшимся.