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Член команды Усика отреагировал на инцидент с отцом Фьюри, ударившим его головой

Член команды Усика отреагировал на инцидент с отцом Фьюри, ударившим его головой
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Станислав Степчук, член команды чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, прокомментировал инцидент с Джоном Фьюри, отцом обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри, ударившим его головой.

«Я лишь поддерживал нашу команду. Мы просто кричали: «Усик, Усик…» Он сошёл с ума. Хотел ли я его ударить? Да, но из-за разницы в возрасте это не было бы честно. Ему не следует ввязываться в настоящую драку, потому что он может получить сердечный приступ и скончаться в машине скорой помощи», — сказал Степчук в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится в субботу, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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