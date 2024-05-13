Отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика, ударив головой человека

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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, устроил потасовку с членами команды обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика в Саудовской Аравии.

Фьюри накричал на команду Усика, скандировавшую ему имя своего бойца, а затем ударил головой одного из членов, после чего стороны пришлось разнимать во избежание драки.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится в субботу, 18 мая.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

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Проморолик к бою Фьюри — Усик: