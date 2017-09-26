Абубакар Местоев сразится с Алексеем Махно на турнире M-1 Challenge 85

10 ноября в Москве на арене СК «Олимпийский» состоится грандиозный международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 85. В его рамках пройдёт битва двух ярких ударников — не знающий поражений боец из Республики Ингушетия Абубакар Местоев (5-0) бросит вызов любимцу местных зрителей Алексею Махно (16-5).



«Когда Алексей Махно или Абубакар Местоев выходят в рейдж – зрители знают, что, без вариантов, эти бойцы выдадут отличный и зрелищный бой, ради которых болельщик и смотрит турниры M-1 Challenge. Их столкновение однозначно гарантирует настоящую бескомпромиссную битву, в которой никто не собирается уступать», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.