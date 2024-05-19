Александр Усик рассказал о тяжелейшей подготовке к бою с Фьюри

Новый абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) прокомментировал победу над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

– Фьюри обещал реванш, но хочет с Джошуа драться. Разочаруешься, если не будет реванша?

– Не думаю о боксе сейчас. Потому что начал лагерь в сентябре 2023 года – это 9 месяцев работы. Я пропустил новый год, день рождения сына, ещё одного сына, дочери, рождение ещё одной дочери, пропустил все семейные праздники. Всё время только тренировался, тренировался, тренировался. Моё внимание было только на этом поединке.

Сейчас я счастлив. Хочу вернуться домой. Уйти в свою церковь, помолиться. Поблагодарить своего бога. Потому что для меня и для моей страны это большая возможность. Благодарен тем, кто молился за меня – таких людей очень много.

Хочу сейчас говорить, потому что долго молчал. Спасибо моей команде, люблю вас. Юрий, мой тренер, нереальный мужчина. Юрий, не волнуйся, мы победили. Мы это сделали. Сергей, брат, люблю тебя. Рассе, ты волшебный. Вы с Юрием оба душнилы.

Они 8 месяцев постоянно говорили и говорили – иди, беги, боксируй, защищайся, ешь, спи, бла-бла-бла. Я им: «Слушайте, я ведь не ребенок, заткнись». А они мне: «Что ты сказал? Заткнулся ты. Иди спать». Говорю: «Окей», иду в свою комнату.

Люблю свою команду – Климаса, Красюка. Это невозможно. Люблю вас. Мы это сделали, — сказал Усик журналистам на пресс-конференции после боя.

Напомним, Усик нанёс Фьюри первое поражение в карьере.

Отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика