Ландвер сразится с Колесником на турнире M-1 Challenge 85

Американский боец ММА Нейт Ландвер (9-2) проведёт свой следующий поединок против россиянина Виктора Колесника (11-2-1), сообщает пресс-служба M-1 Global. Встреча этих бойцов состоится 10 ноября в Москве в рамках турнира M-1 Challenge 85.



Оба этих бойца выходили в рейдж на турнире M-1 Challenge 83. Ландвер встретился с Михаилом Коробковым, над которым одержал досрочную победу в драматическом бою, по ходу которого сам был на грани нокаута. Колесник на этом турнире нокаутировал голландского бойца Виктора Хооя.