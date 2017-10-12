Дамир Исмагулов проведёт бой против Рожерио Карранки на турнире M-1 Challenge 85

Травмы, полученные в бою на M-1 Challenge 83, не позволяют Раулю Тутараули выступить 10 ноября в Москве на M-1 Challenge 85 в бою против Дамира Исмагулова (12-2). Поскольку другой ближайший претендент на чемпионский бой – Артём Дамковский — восстанавливается после операции, было принято решение, что действующий чемпион M-1 Challenge проведёт нетитульный бой против чемпиона NFC и XFM Рожерио Карранки (13-2) из Бразилии.



«Бразильский нокаутёр, чемпион двух южноамериканских организаций против чемпиона M-1 Challenge, который своими сверхзрелищными боями уже давно завоевал любовь российских зрителей. Оба соперника заряжены друг на друга и собираются устроить настоящую битву для всех ценителей смешанных единоборств», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.