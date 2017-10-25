Рамирес проведёт следующий бой 3 февраля

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Гилберто Рамирес проведёт следующий поединок 3 февраля, сообщает промоутер мексиканца Боб Арум.

«3 февраля он проведёт бой в США, 12 мая у него состоится поединок в мексиканском городе Масатлан. Завершить же год он может в Австралии. Там есть хороший боксёр второго среднего веса — Рохан Мёрдок. К тому времени он может быть готовым ко встрече с Гилберто на домашней арене», — приводит слова Арума BoxingScene.

Добавим, что предыдущий поединок Рамирес провёл в сентябре этого года, выиграв по очкам у Джесси Харта.