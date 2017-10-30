Важей Циптаури сразится с Федерико Гутцвиллером на турнире M-1 Challenge 85

10 ноября на турнире M-1 Challenge 85, который состоится в московском СК «Олимпийский» пройдёт бой в наилегчайшем весе между Фредерико «Muskito» Гутцвиллером (3-2) из Швейцарии и чемпионом Грузии по смешанным боевым единоборствам Важей Циптаури (2-1).



«Важа Циптаури является чемпионом своей страны по MMA и кикбоксингу, на профессиональной арене смешанных единоборств он провёл три поединка и в двух из них одержал победу. Последний свой бой он провёл на турнире ACB 64 – Young Eagles 19, где хайкиком нокаутировал в первом же раунде Мурата Чепеля. Сейчас Важа собирается отомстить за своего товарища по команде в не менее зрелищном стиле.



Швейцарец уже продемонстрировал своё мастерство в рейдже M-1 Challenge, грузинскому бойцу это ещё только предстоит. Оба умеют выдавать зрелищные бои, и оба заряжены на победу», — сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.

Билеты на этот турнир можно приобрести на «Чемпионате».