Селедцов: соперник был по силам, но я проспал удар на старте

Российский боец ММА Андрей Селедцов прокомментировал досрочное поражение от испанца Энока Солвеса Торреса на турнире M-1 Challenge 84.



«Я был абсолютно готов. Моё видение на данный момент (причины поражения) таково, что это была моя ошибка. Я пропустил удар, после чего поплыл, оказался в партере. Не скажу, что прям там очень крутой соперник. Да, он хороший, именитый парень, но я был готов к нему.



Я знал, что он всегда быстро стартует, но, видимо, я этот момент с самого начала проспал, из-за чего и пропустил удар. После этого всё пошло не так», — рассказал Селедцов в видеоинтервью пресс-службе M-1.

Видео доступно на официальном канале М-1 в YouTube.