Тренер Бивола: хочу, чтобы Дима золотыми буквами вписал своё имя в историю бокса

Российский тренер Геннадий Машьянов, который является наставником чемпиона мира WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, рассказал, каких достижений желает для своего подопечного.



«Вообще, по жизни я максималист, поэтому тот пояс, который он завоевал на сегодняшний день, и звание чемпиона мира по версии WBA, я считаю, один из этапов в его профессиональной карьере. Изначально, выходя на профессиональный ринг, я зацеливал и зацеливаю своих учеников, чтобы они по максимуму завоевали то, что они могут, исходя из своих природных данных и возможностей и того, что они умеют. Дима очень талантливый, одарённый человек, очень умный боксёр. И он на сегодняшний день вписал своё имя в историю мирового бокса, профессионального. Но я хочу, чтобы это имя было вписано золотыми буквами в историю профессионального бокса. Наряду с такими великими боксёрами, как Кассиус Клей, Рей Шугар Леонард, и ещё массой людей, которые действительно считались величайшими боксёрами и считаются в профессиональном боксе", — рассказал Машьянов в интервью пресс-службе компании «Мир бокса».



Также он дал оценку следующему сопернику австралийскому боксёру Тренту Броадхёрсту, с которым Биволу предстоит сразиться 4 ноября в Монако. «Я стараюсь всегда подходить к оценке соперников серьёзно. Мы никогда без уважения не относимся к соперникам. И к каждому сопернику готовимся с полной ответственностью. По сегодняшнему сопернику я хочу сказать, что это очень классически обученный человек. Знаете, бывают боксёры, так скажем, неординарные или ещё что-то, этот боксёр в классической школе работает, хорошо закрыт, хорошо передвигается, довольно сложный, так будем говорить. Но я думаю, что Дима попытается, сделает всё, чтобы выиграть у него», — рассказал наставник Бивола.

Видео доступно на официальном канале «Мира бокса» в Youtube.