Липинец: в конечном итоге моя встреча с Кроуфордом состоится

В ночь с 4 на 5 ноября в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет встреча между Деонтеем Уайлдером и Бермейном Стиверном.

В андеркарде этого боя пройдёт ещё один титульный бой. Сергей Липинец и Акихиро Кондо оспорят вакантный пояс по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В преддверии противостояния россиянин поделился ожиданиями от него, а также высказал уверенность, что в будущем он проведёт бой с Теренсом Кроуфордом.

«Я был готов драться за этот титул с Индонго, а затем и с Кроуфордом. Так что когда перед нами всплыла кандидатура Кондо, мы просто внесли изменения в подготовку и взяли других спарринг-партнёров. Это будет большой вече, р и не так и важно, кто станет моим оппонентом.

Конечно, встреча с Кроуфордом — более масштабное событие и более привлекательное. Но в конечном счёте мы встретимся. Сейчас меня ждёт бой с Кондо. Я уважаю каждого соперника, но он стоит на моём пути, и это очень опасная ситуация для него", — приводит слова Липинца RingTV.

Пояс по версии IBF ранее принадлежал Теренсу Кроуфорду, однако тот оставил его вакантным и сменил весовую категорию.