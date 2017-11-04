Холифилд: братья Кличко изменили супертяжёлый вес в худшую сторону

Экс чемпион мира в супертяжёлом весе Эвандер Холифилд выразил мнение, что стиль ведения боя братьев Кличко уничтожил зрительский интерес к супертяжёлому весу.



«Братья Кличко изменили супертяжёлый вес в худшую сторону. Вместо боёв судьи принимали решения по итогам сеанса объятий. Боксёры должны наносить удары, но в какой-то момент бои превратились в сплошные «обнимашки». Когда я выходил на ринг против Майка Тайсона, я понимал, что буду наносить удары и получать в ответ. Я не понимаю, как бойцы, которые постоянно уходили в клинч, выигрывали поединки. Они умудрялись выигрывать, не нанося ударов. Интерес к боям со стороны зрителей был потерян из-за отсутствия действия на ринге, но сейчас ситуация исправляется», — цитирует Холифилда BoxingScene.