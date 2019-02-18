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Волков: справедливым решением в бою Минакова и Конго была бы ничья

Волков: справедливым решением в бою Минакова и Конго была бы ничья
Бокс/ММА / ММА

Боец UFC Александр Волков прокомментировал последние поединки Сергея Харитонова и Виталия Минакова.

Харитонов после полученного от Мэтта Митриона удара в пах не смог продолжить бой. Их поединок был признан несостоявшимся. Минаков единогласным решением судей уступил Чику Конго.

«Посмотрели с сыном прошедшие турниры Bellator с участием наших спортсменов и решили поделиться с вами нашим мнением. Очень огорчил Митрион, нарушив правила в бою с Сергеем Харитоновым. Видно было по первым движениям, что Сергей в великолепной форме, и с первых секунд забрал инициативу в бою. Но у американца не выдержали нервы, и он, в суете, нанёс запрещённый удар. Сергей, желаю восстановления и всё-таки закончить начатое и забрать победу!

Второй бой, который я хотел бы обсудить, — это Минаков — Конго. Одно можно сказать точно: трёх раундов для того, чтобы выяснить, кто лучше, им мало. Пять раундов расставили бы всё на свои места. А пока, моё мнение, справедливое решение была бы ничья в этом поединке. Думаю, им организуют третий поединок», — написал Волков в «Инстаграме».

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