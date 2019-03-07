Мир может подать в суд на USADA и UFC

Боец ММА Фрэнк Мир рассматривает вариант судебного иска против USADA и UFC из-за истории со своим отстранением от боёв и последующим увольнением в апреле 207 года. Причиной такого решения стали тесты на туринабол, сданные Джоном Джонсом и показавшие положительный результат и дальнейшие комментарии USADA, которое призналось, что не понимает до конца, как работают тесты.



«Я потерял миллионы. У меня было ещё шесть поединков по контракту, за которые мне хорошо бы заплатили. В моём последнем бою не было даже спонсоров. Сейчас очень сложно перестроиться после ложных обвинений. Это серьёзно усложняет ситуацию.



Они всё ещё учатся работать с тестами. Я не думаю, что в протоколе должен быть тест, который влияет на карьеру и судьбу людей, который они сами до конца не понимают. И теперь в истории с Джоном Джонсом они сами говорят, что н до конца понимают, почему часть тестов оказывается положительной.



UFC Действует грязно. Это недобросовестно. У вас есть спортсмен на контракте, ему запрещено искать другие места работы. Его лицензия приостановлена. Но он не может двигаться дальше, в итоге его держат по контракту. а как только кончается отстранение, контракт разрывается. Я недоволен UFC», — приводит слова Фрэнка Мира RT.