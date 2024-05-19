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Опубликована статистика по ударам в бою Усик — Фьюри

Опубликована статистика по ударам в бою Усик — Фьюри
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Стала известна статистика по ударам в поединке между чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии IBF, WBO, и WBA украинцем Александром Усиком.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик (W)
19 мая 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
SD
Александр Усик

Согласно статистическим данным, Усик за 12 раундов боя смог нанести 170 ударов из 407, а Фьюри — 157 из 496. Кроме того, Тайсону удалось донести 62 джеба из всего выброшенных 286 за бой. Усик по этому показателю ему уступил и смог нанести 48 джебов из 147. По силовым ударам лидерство также осталось за Усиком. Украинец нанёс 122 силовых удара из 260, а британский боксёр 95 из 210.

Фото: Compubox

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.

После боя Фьюри заявил, что недоволен решением судьи, а также сообщил, что готов провести бой-реванш.

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