Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе

В ночь на 10 марта мск в Вероне (штат Нью-Йорк, США) состоялся турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стал титульный поединок в полутяжёлом весе. В нём встретились чемпион мира по версии WBA Super Дмитрий Бивол и Джо Смит-младший.

Поединок прошёл с заметным преимуществом Бивола, по итогам которого россиянин победил на картах всех трёх судей — 118:110, 119:109, 119:109.

Для Бивола это защита титула стала четвёртой, ранее он отстоял пояс в поединках с Айзеком Чилембой, Саливаном Баррерой и Жаном Паскалем.

Самую громкую победу в карьере Смит одержал в декабре 2016 года, нокаутировав Бернарда Хопкинса. На его счету значится также победа над экс-претендентом на титул чемпиона мира Анджеем Фонфарой.