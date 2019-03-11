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Портер: хочу бои со Спенсом, Пакьяо и Турманом

Портер: хочу бои со Спенсом, Пакьяо и Турманом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Чемпион WBC в полусреднем весе Шон Портер рассказал, с кем хочет провести поединок.

В минувшее воскресенье Шон защитил титул, победив Йордениса Угаса раздельным решением судей.

«Эррол Спенс, Мэнни Пакьяо или Кит Турман. Ничего конкретного. Хочу бои со всеми тремя. С этого момента моя цель — выиграть каждый бой и каждый титул.

Мой бой с Теренсом Кроуфордом будет устроен, только если мы с Теренсом этого захотим. Я не вызываю его, я его уважаю. При этом я не боюсь его. Но думаю, что он один из самых недооценённых полусредневесов и один из лучших боксёров мира. Опять же, если мы подерёмся, то только потому, что сами решим это сделать. Никто не заставит нас драться", — приводит слова Портера BoxingScene.

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