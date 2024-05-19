Тедди Атлас дал оценку выступлению Фьюри и Усика в поединке

Известный американский тренер Тедди Атлас отреагировал на поединок между чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии IBF, WBA, и WBO Александром Усиком.

«Я часто говорю о том, что недостаточно только драться как чемпион. Надо вести себя как чемпион. Сегодня они оба показали и первое, и второе. Уважение и восхищение!» — написал Тедди в своих социальных сетях.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.