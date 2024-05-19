Кравцов: в какой-то степени рефери помог Фьюри, мог остановить бой техническим нокаутом

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мнением о работе рефери в поединке между чемпионом мира по боксу по версии WBO, WBA, и IBF украинцем Александром Усиком и чемпионом мира по боксу по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Нокдаун не столько следствие расхлябанности. Где-то чуть потерял концентрацию. Нужно отдать должное Усику, который грамотно доработал эпизод. В какой-то степени рефери боя даже помог Фьюри. Он остановил его в стоячем нокдауне, а это достаточно редкая история. Рефери мог бы остановить бой техническим нокаутом, если бы дал Усику работать дальше», — сказал Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Бой закончился победой Усика раздельным решением судей.