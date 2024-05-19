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«Ожидал большего». Кравцов оценил поединок Усика и Фьюри за абсолютное чемпионство

«Ожидал большего». Кравцов оценил поединок Усика и Фьюри за абсолютное чемпионство
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Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мнением о поединке между чемпионом мира по боксу по версии WBO, WBA, и IBF украинцем Александром Усиком и чемпионом мира по боксу по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Честно сказать, разочарован. Ожидал большего с точки зрения бокса. От Фьюри прежде всего. Если брать Усика, то он как раз отбоксировал на том багаже, который имеет. Сложно говорить. Как говорится, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Не знаю, с чем был связан такой бой от Фьюри, но, имея превосходство в габаритах и по факту не использовать это… Не знаю. В целом с раздельным решением согласен. Близкий бой. Усик был получше», — сказал Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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