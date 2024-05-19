Усик танцем отпраздновал победу боксёра Дениса Беринчика в титульном бою

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Усик танцем отпраздновал победу своего соотечественника, профессионального боксёра и серебряного призёра Олимпийских игр Дениса Беринчика.
Украинец дрался против Эммануэля Наварреты за вакантный титул WBO в лёгком весе. Бой завершился победой Дениса раздельным решением судей.
Ранее Усик провёл поединок с британцем Тайсоном Фьюри. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.
Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.