Фьюри пропустил мощный удар в челюсть, Роналду и Джошуа смотрели бой. Фото победы Усика

В ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся боксёрский турнир Ring of Fire. В главном событии вечера встретились Александр Усик и Тайсон Фьюри. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным судейским решением — 10-8.

Усик объединил четыре главных пояса и стал абсолютным чемпионом мира. Александр добился этого уже во второй раз в карьере — раньше он забирал четыре титула в первом тяжёлом весе.

Лучшие фото с боя Тайсон Фьюри — Александр Усик — в фотоподборке «Чемпионата».

В восьмом раунде Фьюри пропустил мощные удары в нос и челюсть. Затем, припав к канатам, пропустил сразу пять ударов в голову. В девятом раунде Усик отправил своего оппонента в нокдаун. Фьюри смог оправиться и продолжить бой, но эпизод стал ключевым в выставлении оценок судьями.

Британский боксёр не согласился с итогами боя. «Мы сделали отличный бой для фанатов. Я верю, что я победил. Я пытался его финишировать. Но это судьи. Это был очень близкий бой. Я наслаждался. Я танцевал, кружил вокруг него», — сказал Фьюри на пресс-конференции.