Теренс Кроуфорд: Усик определённо претендует на звание лучшего боксёра P4P

Чемпион мира в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд прокомментировал победу украинского боксёра Александра Усика в бою с британцем Тайсоном Фьюри.

«Ребята, вам всем лучше проявить немного уважения к Усику. Он определённо претендует на звание лучшего боксёра вне зависимости от весовой категории. Я не сторонник ненависти. Он победил человека на дивизион выше. Уважение, брат!» — написал в своих социальных сетях Теренс.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.