«Нужно назначить реванш». Фрэнк Уоррен — о поединке Усик — Фьюри

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен отреагировал на поединок между чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии IBF, WBA, и WBO Александром Усиком.

«Фантастический бой. Нужно назначить реванш», — написал в своих социальных сетях Уоррен.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.

После боя Фьюри заявил, что недоволен решением судьи, а также сообщил, что готов провести бой-реванш.