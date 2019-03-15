Уорд: Гарсия не справится с мощью, весом и силой Спенса. Это неоправданный риск

Чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд, завершивший карьеру в 2017 году, поделился ожиданиями от поединка чемпиона IBF в полусреднем весе Эррола Спенса с соотечественником, чемпионом WBC в лёгком весе Майки Гарсией.

Бой пройдёт в ночь с 16 на 17 марта мск в Арлингтоне.

«Это будет классический случай, когда хороший большой боксёр победит маленького хорошего боксёра. Гарсия не справится с мощью, весом и силой Спенса. Майки — крутой боксёр, но с его стороны это огромный и неоправданный риск», — цитирует Уорда BoxingScene.

Гарсия является чемпионом мира в четырёх весовых категориях. Предстоящий поединок для американца — возможность завоевать титул в пятой для себя весовой категории. Всего он одержал 39 побед, 30 из них — досрочные. В активе Спенса 24 победы (21 была добыта нокаутом).