Шлеменко призвал Доренко извиниться за слова о жителях Омска

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко призвал журналиста Сергея Доренко извиниться перед омичами за некорректные высказывания. Ранее Доренко в эфире радио «Говорит Москва» назвал жителей Омска «тухлыми провинциалами» и «дикими людьми из степей».

Шлеменко в «Инстаграме» записал обращение к Доренко и заявил, что тому следует извиниться.

«Привет всем. Недавно федеральный журналист Доренко высказался о жителях Омска. Я не понимаю, к чему такие провокации. Я считаю, что журналисты не должны позволять себе таких высказываний. Полностью поддерживаю общественную инициативу создания петиции. От себя лично призываю Доренко лучше изучить историю Омска и извиниться», — говорится в обращении.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шлеменко.