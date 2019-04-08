Хан — о бое с Бруком: не выйду на ринг, если мне заплатят меньше, чем я стою

Британский боксёр Амир Хан полагает, что в случае победы над Теренсом Кроуфордом он уже не встретится с соотечественником Келлом Бруком.

«Если я нанесу поражение Кроуфорду, а я верю, что сделаю это, наверное, шансов на бой с Бруком не будет. Если же победит Кроуфорд, то бой с Бруком может состояться.

Вне зависимости от того, что он говорил, я никогда не был против этого боя. Я знаю, что легко побью его. Но этот бой должен состояться в подходящее время. Также важна и финансовая сторона вопроса. Мы бьёмся за призовые, я не позволю, чтобы меня обокрали. Нет смысла выходить на ринг, если мне заплатят меньше, чем я стою», — цитирует Хана Daily Mail.

Ранее Брук неоднократно пытался договориться с Ханом о проведении боя, но стороны так и не смогли согласовать условия.

Встреча Теренса Кроуфорда и Амира Хана состоится 20 апреля в Нью-Йорке.