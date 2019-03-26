Хан: думаю, что смогу победить Кроуфорда

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан признался, что считает себя сильнейшим соперником в карьере чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда.

«Думаю, что я сильнейший из тех, с кем ему доводилось биться. Он никогда не встречался с такими скоростными соперниками, как я. Мне нужен идеальный бой, один идеальный бой и вечер. Хочу, чтобы меня помнили как одного из самых лучших бойцов в истории, и победа в бою с Кроуфордом поможет достичь этой цели.

Думаю, что смогу победить Кроуфорда. Многие говорят, что у меня нет шансов, но на кону моё наследие. Я крупнее и быстрее, чем он. Мне нужно провести умный бой. У меня есть всё для победы. Кроуфорд тоже обладает всем необходимым, но я буду готов к нему», — приводит слова Хана Boxingnews24.

Встреча Теренса Кроуфорда и Амира Хана состоится 20 апреля в Нью-Йорке.