USADA дисквалифицировала Диллашоу на два года

20 марта стало известно, что экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу провалил допинг-тест. Спортсмен не стал дожидаться сдачи второй допинг-пробы и добровольно освободил титул. Ожидалось, что он будет дисквалифицирован на один год.

Но сегодня, 9 апреля, стало известно, что штрафные санкции в отношении Диллашоу гораздо жёстче. USADA дисквалифицировала его на два года за применение эритропоэтина, сообщает официальная страница SportsCenter в «Твиттере».

Боец провалил допинг-тест, который сдавался перед титульным боем в наилегчайшем весе с Хенри Сехудо. Интересно, что Диллашоу проиграл тот бой уже на первой минуте первого раунда. Диллашоу выступает в UFC с 2012 года. За это время он провёл 15 поединков, победив в 12 из них.