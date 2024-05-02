Ибрагим «Никархо» Исламов встретится с Яковым Букиным на турнире Ural FC 7 в Тольятти

Российские бойцы Ибрагим Исламов по прозвищу Никархо и Яков Букин проведут очный поединок. Противостояние состоится 23 мая в Тольятти. Спортсмены сразятся по правилам К1 в полусреднем весе. Их бой будет соглавным событием турнира Ural FC 7.

Никархо известен по выступлениям в Hardcore FC, Hardcore Boxing, Арена FC, RUH. За время карьеры он встречался с такими соперниками, как Тимур Никулин, Тимур Абдурахманов, Ильнар Ишимбаев, Харун Бозиев, Сеймур Рзаев, Грачик Саакян и многими другими. Букин проводил поединки в «Наше дело», Хайп FC, RUH и дрался с такими оппонентами, как Ислам Кадиев, Андрей Ефимов, Арби Эмиев, Дастан Бекен и другими.

Возглавит шоу Ural FC 7 поединок по правилам ММА в среднем весе между белорусом Владиславом Ковалёвым по прозвищу «Белаз» и бразильцем Дугласом Рибейро.