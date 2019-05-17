«Жакаре» Соуза хочет провести бой с Гастелумом

Бразильский боец ММА Роналду «Жакаре» Соуза заявил, что хочет встретиться в октагоне с Келвином Гастелумом. 39-летний Соуза в конце апреля провёл поединок с Джеком Херманссоном, но уступил решением судей. Несмотря на неудачу, Соуза намерен продолжать выступления. Гастеллум на турнире UFC 236 потерпел поражение от Исраэля Адесаньи.

«Я бы хотел провести матч-реванш с Гастеллумом. Я уже попросил руководство UFC провести этот бой. Надеюсь, что UFC и Гастеллум ответят согласием на моё предложение», — написал Соуза в своём «инстаграме».

Пока Гастелум и руководство UFC на предложение бразильского ветерана не ответили. Также неизвестно, когда бы мог состояться этот. Отметим, что ранее ходили слухи о возможном завершении карьеры Соузой.