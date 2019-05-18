Уайлдер: мне плевать на рейтинг P4P, я забочусь о наследии

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер признался, что не зацикливается на рейтинге лучших боксёров вне зависимости от весовой категории. По словам американца, гораздо сильнее списка P4P его беспокоит наследие.

«Я не слежу за рейтингом P4P. Мне плевать на это. Пускай об этом беспокоятся другие, оставляю этот вопрос кому-то ещё. Я забочусь о построении собственного наследия и собираюсь делать то, что делаю. В супертяжёлом весе будет одно лицо, одно имя и один чемпион, и сейчас он сидит перед вами», — приводит слова американца BoxingScene.

В ночь с 18 на 19 мая мск американский боксёр будет проводить очередную защиту титула. Его соперником станет экс-претендент на пояс по версии IBF Доминик Бризил.