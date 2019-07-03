Источник: Альварес проведёт следующий бой 14 сентября в США

Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес вновь выйдет на ринг 14 сентября. Очередной бой мексиканского боксёра будет проходить в Лас-Вегасе или Техасе, сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

По данным источника, соперник Альвареса пока неизвестен. Как утверждает Коппинджер со ссылкой на промоутера Альвареса Эрика Гомеса, боксёр испытывает проблемы с коленом, но избежит операции. Тем не менее мексиканцу придётся скорректировать тренировочный процесс.

Альварес на ринге провёл 55 боёв, одержав 52 победы при одном поражении и двух ничьих. Ранее сообщалось, что он может встретиться с россиянином Сергеем Ковалёвым, но, по всей видимости, этот бой не состоится. Так, российскому боксёру предложили слишком маленький гонорар.