Источник: Альварес проведёт следующий бой 14 сентября в США
Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес вновь выйдет на ринг 14 сентября. Очередной бой мексиканского боксёра будет проходить в Лас-Вегасе или Техасе, сообщает инсайдер Майк Коппинджер.
По данным источника, соперник Альвареса пока неизвестен. Как утверждает Коппинджер со ссылкой на промоутера Альвареса Эрика Гомеса, боксёр испытывает проблемы с коленом, но избежит операции. Тем не менее мексиканцу придётся скорректировать тренировочный процесс.
Альварес на ринге провёл 55 боёв, одержав 52 победы при одном поражении и двух ничьих. Ранее сообщалось, что он может встретиться с россиянином Сергеем Ковалёвым, но, по всей видимости, этот бой не состоится. Так, российскому боксёру предложили слишком маленький гонорар.
Команда Альвареса предложила Ковалёву неприемлемо низкий гонорар
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