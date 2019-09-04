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В Bellator готовы организовать для Сайборг боксёрские поединки

В Bellator готовы организовать для Сайборг боксёрские поединки
Бокс/ММА / ММА 0

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что готов организовать боксёрские поединки для новичка промоушена — Крис Сайборг.

«ММА — её первая задача, но если захочет боксировать, то нет никаких проблем. Мы будем частью этого. Вы сможете увидеть её бокс пару раз в год или один раз в году», — приводит слова Скотта Кокера MMAJunkie.

Крис Сайборг в минувшем месяце со скандалом завершила карьеру в UFC. Президент лиги Дэна Уайт не стал предлагать бразильянке новый контракт. Сайборг вступила с Уайтом в открытый конфликт и обвинила его во лжи. По её утверждению, Уайт лгал, говоря, что Сайборг не хочет повторного боя с Амандой Нуньес. Позже она извинилась за излишние эмоции, но это не изменило решения Уайта. 4 сентября Скотт Кокер объявил о подписании контракта Сайборг с организацией Bellator.

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