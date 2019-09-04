В Bellator готовы организовать для Сайборг боксёрские поединки

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что готов организовать боксёрские поединки для новичка промоушена — Крис Сайборг.
«ММА — её первая задача, но если захочет боксировать, то нет никаких проблем. Мы будем частью этого. Вы сможете увидеть её бокс пару раз в год или один раз в году», — приводит слова Скотта Кокера MMAJunkie.
Крис Сайборг в минувшем месяце со скандалом завершила карьеру в UFC. Президент лиги Дэна Уайт не стал предлагать бразильянке новый контракт. Сайборг вступила с Уайтом в открытый конфликт и обвинила его во лжи. По её утверждению, Уайт лгал, говоря, что Сайборг не хочет повторного боя с Амандой Нуньес. Позже она извинилась за излишние эмоции, но это не изменило решения Уайта. 4 сентября Скотт Кокер объявил о подписании контракта Сайборг с организацией Bellator.
- 4 сентября 2019
-
23:53
-
22:48
-
22:00
-
21:50
-
20:46
-
20:23
-
19:54
-
19:26
-
18:05
-
17:36
-
16:39
-
15:46
-
14:57
-
12:59
-
11:39
-
11:15
-
10:22
-
09:31
-
01:16
-
01:04
-
00:55
- 3 сентября 2019
-
23:29
-
22:37
-
21:53
-
20:51
-
19:43
-
18:31
-
17:59
-
16:58
-
15:25
-
14:15
-
13:57
-
13:16
-
13:10
-
12:36