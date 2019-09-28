Нурмагомедов назвал «дерьмовым» челлендж от Ибрагимовича

Вчера, 27 сентября, футболист «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович придумал новый челлендж для пользователей социальной сети «Инстаграм». На своей официальной странице он выложил видео с названием MatrixChallenge.
Швед, вспомнив знаменитые кадры из фильма «Матрица», решил показать всем, что он тоже может проделать тот же трюк, что и герой киноленты, при этом, прогнувшись назад и размахивая руками, он удерживал на груди футбольный мяч.
В соответствующем посте он бросил вызов в том числе чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Россиянин ответил на это в комментариях на странице Златана.
«Это полное дерьмо», — написал Нурмагомедов, добавив к комментарию смеющийся эмодзи.
Челлендж Златана Ибрагимовича можно увидеть на его официальной странице в «Инстаграме».
- 28 сентября 2019
-
15:50
-
15:12
-
13:51
-
12:59
-
11:41
-
10:24
-
09:30
-
04:53
-
02:38
-
01:18
-
00:39
-
00:29
- 27 сентября 2019
-
23:29
-
22:49
-
21:52
-
20:50
-
19:59
-
18:15
-
17:58
-
16:02
-
15:23
-
14:32
-
13:14
-
12:04
-
11:05
-
10:22
-
09:13
-
00:32
- 26 сентября 2019
-
23:38
-
22:41
-
21:28
-
21:15
-
20:41
-
20:07
-
18:23