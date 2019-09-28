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Нурмагомедов назвал «дерьмовым» челлендж от Ибрагимовича

Нурмагомедов назвал «дерьмовым» челлендж от Ибрагимовича
Бокс/ММА / ММА 0

Вчера, 27 сентября, футболист «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович придумал новый челлендж для пользователей социальной сети «Инстаграм». На своей официальной странице он выложил видео с названием MatrixChallenge.

Швед, вспомнив знаменитые кадры из фильма «Матрица», решил показать всем, что он тоже может проделать тот же трюк, что и герой киноленты, при этом, прогнувшись назад и размахивая руками, он удерживал на груди футбольный мяч.

В соответствующем посте он бросил вызов в том числе чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Россиянин ответил на это в комментариях на странице Златана.

«Это полное дерьмо», — написал Нурмагомедов, добавив к комментарию смеющийся эмодзи.

Челлендж Златана Ибрагимовича можно увидеть на его официальной странице в «Инстаграме».

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