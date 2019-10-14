Экс-чемпион UFC Гарбрандт планирует вернуться в октагон в 2020 году
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт сообщил, что вернётся в октагон в 2020 году.
«Ребята, вы скоро увидите меня, очень скоро. Я почти залечил все травмы. Я порвал ещё одно сухожилие в марте. Это была вторая подобная травма. Если мои тело и разум будут готовы, то я вернусь к началу весны. Я очень жду этого момента и скучаю по боям и октагону.
Я могу легко смириться с поражениями, но травмы. Процесс восстановления и поддержание здоровья – это две разные вещи. В 2020 году я буду полностью здоров. Жду не дождусь его наступления и того, что этот год с собой принесёт. Мне предстоит вновь взбираться на самый верх, и на этом пути меня ждут новые испытания и препятствия», – приводит слова Гарбрандта MMA Mania.
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