Экс-чемпион UFC Гарбрандт планирует вернуться в октагон в 2020 году

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт сообщил, что вернётся в октагон в 2020 году.



«Ребята, вы скоро увидите меня, очень скоро. Я почти залечил все травмы. Я порвал ещё одно сухожилие в марте. Это была вторая подобная травма. Если мои тело и разум будут готовы, то я вернусь к началу весны. Я очень жду этого момента и скучаю по боям и октагону.

Я могу легко смириться с поражениями, но травмы. Процесс восстановления и поддержание здоровья – это две разные вещи. В 2020 году я буду полностью здоров. Жду не дождусь его наступления и того, что этот год с собой принесёт. Мне предстоит вновь взбираться на самый верх, и на этом пути меня ждут новые испытания и препятствия», – приводит слова Гарбрандта MMA Mania.