Бой Родригеса и Стивенса назван лучшим на турнире UFC в Бостоне

Представители UFC по итогам турнира в Бостоне назвали лучшим боем вечера поединок легковесов Яира Родригеса и Джереми Стивенса, сообщает пресс-служба организации в «твиттере». Победу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) в схватке одержал Родригес. Оба бойца получат за поединок бонусы в $ 50 тыс.
Видеобзор боя доступен на «Чемпионате».
В главном событии турнира Доминик Рейес одержал победу нокаутом над Крисом Вайдманом. Поединок завершился в первом раунде.
UFC on ESPN 6
Основной кард
Доминик Рейес — Крис Вайдман — победа Рейеса техническим нокаутом в первом раунде.
Яир Родригес — Джереми Стивенс — победа Родригеса единогласным решением судей.
Грег Харди — Бен Сосоли — победа Харди единогласным решением судей. Позже поединок признан не состоявшимся.
Джо Лаузон — Джонатан Пирс — победа Лаузона техническим нокаутом в первом раунде.
Мэйси Барбер — Джиллиан Робертсон — победа Барбер техническим нокаутом в первом раунде.
Даррен Стюарт — Дерон Уинн — победа Стюарта раздельным решением судей.
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