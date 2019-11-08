Нурмагомедов: хочу, чтобы я оставил пояс, и его подхватил Махачев

Российский боец ММА, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на будущее. Спортсмен вновь признался, что уже скоро планирует завершить карьеру.

«Конец карьеры не за горами. Пара боёв. Кому попало не хочу пояс оставлять. Хочу, чтобы была смена поколений. Чтобы я оставил пояс, и его подхватил Ислам Махачев. Было бы хорошо, чтобы мой уход совпал с чемпионским боем Ислама

Будет неправильно говорить о завершении карьеры и о деятельности после, потому что я уже сейчас развиваю разные проекты. Потом буду их развивать. Точно не потеряюсь», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.

Ранее Нурмагомедов уже говорил, что хотел бы провести ещё два-три боя в UFC. Он ещё не потерпел ни одного поражения.