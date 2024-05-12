«Я никогда ни от кого не бегал, всегда принимал бои». Ломаченко — о вызове Дэвиса

36-летний украинский боксёр Василий Ломаченко прокомментировал вызов со стороны непобеждённого чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Джервонты Дэвиса.

«Знаете, за всю свою боксёрскую карьеру я никогда ни от кого не бегал и всегда принимал бои. После того как я немного отдохну, мы сможем поговорить о будущем», — приводит слова Ломаченко известный спортивный обозреватель Майкл Бенсон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Сегодня, 12 мая, Василий Ломаченко нокаутировал бывшего чемпиона Джорджа Камбососа в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона IBF в лёгком весе.

После окончания этого боя Джервонта Дэвис написал у себя в соцсетях, что хочет провести бой Ломаченко, но после поединка с Фрэнком Мартином.

Чуть позже Дэвис удалил эту запись из своего аккаунта.